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В Хабаровском крае задержали подозреваемых в краже топлива - РИА Новости, 10.06.2026
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09:42 10.06.2026 (обновлено: 09:52 10.06.2026)
В Хабаровском крае задержали подозреваемых в краже топлива

В Хабаровском крае задержали подозреваемых в хищении топлива из локомотива

© Восточный МСУТ СК/TelegramПодозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива в Хабаровском крае
Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Восточный МСУТ СК/Telegram
Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива в Хабаровском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровском крае задержаны подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива.
  • Попытка кражи произошла 3 июня 2026 года на перегоне железнодорожных станций Гайтер — Картель в Комсомольском районе.
  • Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ, двух фигурантов отправили под стражу.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива задержаны в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК.
По данным следствия, попытка кражи произошла 3 июня 2026 года на перегоне железнодорожных станций Гайтер – Картель в Комсомольском районе Хабаровского края.
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"Члены организованной группы, используя два специально оборудованных автомобиля, пытались совершить хищение дизельного топлива из бака локомотива, эксплуатируемого транспортной организацией, в объеме около 10 тысяч литров", – сообщили РИА Новости в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники были задержаны при попытке скрыться с места преступления.
Уголовное дело в отношении членов группы возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на хищение имущества в составе группы).
В Восточном МСУТ СК добавили, что было допрошено более десяти подозреваемых. Двух фигурантов отправили под стражу.
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