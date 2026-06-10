Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива в Хабаровском крае

Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержали подозреваемых в краже топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хабаровском крае задержаны подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива.

Попытка кражи произошла 3 июня 2026 года на перегоне железнодорожных станций Гайтер — Картель в Комсомольском районе.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ, двух фигурантов отправили под стражу.

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Подозреваемые в попытке хищения 10 тысяч литров топлива из локомотива задержаны в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Восточном МСУТ СК.

Хабаровского края. По данным следствия, попытка кражи произошла 3 июня 2026 года на перегоне железнодорожных станций Гайтер – Картель в Комсомольском районе

"Члены организованной группы, используя два специально оборудованных автомобиля, пытались совершить хищение дизельного топлива из бака локомотива, эксплуатируемого транспортной организацией, в объеме около 10 тысяч литров", – сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны при попытке скрыться с места преступления.

Уголовное дело в отношении членов группы возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на хищение имущества в составе группы).