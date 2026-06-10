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Попов: российские пловцы должны среди ночи проснуться и победить - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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17:07 10.06.2026 (обновлено: 17:31 10.06.2026)
Попов: российские пловцы должны среди ночи проснуться и победить

Попов: российские пловцы допущены к международным соревнованиям со всеми правами

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧетырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские пловцы допущены к международным соревнованиям со всеми правами, заявил четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.
  • Страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения World Aquatics допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.
  • Европейская федерация водных видов спорта запросила отсрочку вступления в силу решения World Aquatics о допуске россиян к соревнованиям.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил РИА Новости, что российские пловцы допущены к международным соревнованиям со всеми правами, а вопросы выдачи виз и других барьеров должны решать государственные органы.
Ранее глава Эстонского союза плавания (EUL) Эркки Суси заявил, что страны Северной Европы намерены отказаться от проведения турниров по водным видам спорта после решения международной федерации (World Aquatics) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований с национальной символикой.
"Вот они допущены со всеми правами. Это не наша с вами задача. Наша с вами задача заключается в том, чтобы спортсмены побеждали. Для того, чтобы нам давали визы, пусть работают государственные органы, исполнительная власть в той или иной стране – другие люди. Наша с вами задача, чтобы у нас был повод для гордости и чтобы мы были всегда готовы. Пустят или не пустят – уже не наше дело. Наши спортсмены должны среди ночи проснуться и победить", - сказал Попов.
World Aquatics 13 апреля допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном. При этом Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку вступления в силу данного решения.
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СпортПлаваниеРоссияБелоруссияАлександр Попов (плавание)
 
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