Попов: российские пловцы должны среди ночи проснуться и победить

"Вот они допущены со всеми правами. Это не наша с вами задача. Наша с вами задача заключается в том, чтобы спортсмены побеждали. Для того, чтобы нам давали визы, пусть работают государственные органы, исполнительная власть в той или иной стране – другие люди. Наша с вами задача, чтобы у нас был повод для гордости и чтобы мы были всегда готовы. Пустят или не пустят – уже не наше дело. Наши спортсмены должны среди ночи проснуться и победить", - сказал Попов.