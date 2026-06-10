Кремль в ближайшие дни проинформирует о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На следующей неделе запланирован саммит Россия — АСЕАН.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг и расскажет о мероприятиях саммита.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кремль в ближайшие дни проинформирует о предстоящих мероприятиях саммита Россия - АСЕАН в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На следующей неделе запланирован саммит Россия - АСЕАН. В течение ближайших дней мой коллега (помощник президента России Юрий - ред.) Ушаков традиционный брифинг проведет и расскажет вам непосредственно о мероприятиях многосторонних - по линии Россия-АСЕАН - и двусторонних встреч", - сказал Песков журналистам.