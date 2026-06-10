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Кремль в ближайшие дни проинформирует о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 10.06.2026
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12:59 10.06.2026
Кремль в ближайшие дни проинформирует о мероприятиях саммита Россия — АСЕАН

Песков: Кремль в ближайшие дни проинформирует о мероприятиях саммита РФ— АСЕАН

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На следующей неделе запланирован саммит Россия — АСЕАН.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг и расскажет о мероприятиях саммита.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Кремль в ближайшие дни проинформирует о предстоящих мероприятиях саммита Россия - АСЕАН в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На следующей неделе запланирован саммит Россия - АСЕАН. В течение ближайших дней мой коллега (помощник президента России Юрий - ред.) Ушаков традиционный брифинг проведет и расскажет вам непосредственно о мероприятиях многосторонних - по линии Россия-АСЕАН - и двусторонних встреч", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
У Путина запланированы двусторонние встречи в рамках саммита Россия — АСЕАН
Вчера, 12:58
 
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