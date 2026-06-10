У Путина запланированы двусторонние встречи в рамках саммита Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У президента РФ Владимира Путина запланирован «марафон» двусторонних встреч в рамках предстоящего саммита Россия — АСЕАН в Казани.
- Памятный саммит Россия — АСЕАН запланирован на 18 июня, в 2026 году стороны отмечают 30-летие отношений диалогового партнерства.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланирован целый марафон двусторонних встреч в рамках предстоящего саммита Россия-АСЕАН в Казани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Россия и АСЕАН в 2026 году отмечают 30-летие отношений диалогового партнерства. Памятный саммит Россия-АСЕАН запланирован на 18 июня.