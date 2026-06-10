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У Путина запланированы двусторонние встречи в рамках саммита Россия — АСЕАН - РИА Новости, 10.06.2026
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12:58 10.06.2026 (обновлено: 12:59 10.06.2026)
У Путина запланированы двусторонние встречи в рамках саммита Россия — АСЕАН

Песков: У Путина запланированы двусторонние встречи на саммите Россия — АСЕАН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У президента РФ Владимира Путина запланирован «марафон» двусторонних встреч в рамках предстоящего саммита Россия — АСЕАН в Казани.
  • Памятный саммит Россия — АСЕАН запланирован на 18 июня, в 2026 году стороны отмечают 30-летие отношений диалогового партнерства.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина запланирован целый марафон двусторонних встреч в рамках предстоящего саммита Россия-АСЕАН в Казани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента Путина на протяжении двух дней на следующей неделе", - сказал Песков журналистам.
Россия и АСЕАН в 2026 году отмечают 30-летие отношений диалогового партнерства. Памятный саммит Россия-АСЕАН запланирован на 18 июня.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Вчера, 12:57
 
РоссияКазаньВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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