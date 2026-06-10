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Музей-панораму "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Песков - РИА Новости, 10.06.2026
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12:47 10.06.2026 (обновлено: 13:01 10.06.2026)
Музей-панораму "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Песков

Песков: музей-панорама "Оборона Севастополя" будет восстановлен

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама "Оборона Севастополя" будет восстановлен и станет еще краше.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Музей-панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего", - сказал он журналистам, комментируя вопрос восстановления музея после удара киевского режима.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя, получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.
Музей-панорама Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Дмитрий ПесковРоссияСевастопольМихаил РазвожаевМихаил Смородкин
 
 
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