Музей-панораму "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама "Оборона Севастополя" будет восстановлен и станет еще краше.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Музей-панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего", - сказал он журналистам, комментируя вопрос восстановления музея после удара киевского режима.
ВСУ нанесли удар по музею ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Музей обороны Севастополя, получил серьезные повреждения, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.