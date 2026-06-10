Музей-панораму "Оборона Севастополя" восстановят, заявил Песков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Музей-панорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ будет восстановлен и станет еще краше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего", - сказал он журналистам, комментируя вопрос восстановления музея после удара киевского режима.