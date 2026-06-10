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Путину доложили о подрыве автомобиля в Балашихе, заявил Песков - РИА Новости, 10.06.2026
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12:46 10.06.2026
Путину доложили о подрыве автомобиля в Балашихе, заявил Песков

Песков: Путину доложили о подрыве автомобиля в Балашихе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Балашихе подорвали автомобиль BMW X3, погиб водитель, возбуждено уголовное дело.
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о подрыве автомобиля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину было доложено о подрыве автомобиля в Балашихе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным СК РФ, BMW X3 подорвали в движении в Балашихе утром во вторник, погиб водитель, возбуждено уголовное дело.
"Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает. Ему докладывается", - сказал Песков журналистам.
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Дмитрий ПесковБалашихаРоссияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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