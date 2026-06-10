Путину доложили о подрыве автомобиля в Балашихе, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Балашихе подорвали автомобиль BMW X3, погиб водитель, возбуждено уголовное дело.
- Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о подрыве автомобиля.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину было доложено о подрыве автомобиля в Балашихе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает. Ему докладывается", - сказал Песков журналистам.