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Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не могут начать диалог с Россией - РИА Новости, 10.06.2026
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18:10 10.06.2026
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не могут начать диалог с Россией

Политолог Рар: ЕС не может выбрать кандидатуру для диалога с РФ из-за тщеславия

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры европейских стран не могут согласовать кандидатуру для ведения диалога с Россией по завершению конфликта на Украине из-за тщеславия, полагает политолог Рар.
  • В Европе появился новый "формат" — E-3, в который вошли лидеры Англии, Германии и Франции, но это вызвало недовольство других европейских лидеров.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Лидеры европейских стран не могут согласовать кандидатуру для ведения диалога с Россией по завершению конфликта на Украине из-за своего тщеславия, так как каждая страна Европы хочет получить место за столом переговоров, заявил немецкий политолог Александр Рар.
"В верхушке Евросоюза переполох. Лидеры Англии, Германии, Франции (премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон – ред.) придумали новый "формат" - так называемый E-3 - который должен взять под свою опеку решение конфликта на Украине. Но сразу заиграло тщеславие остальных европейских лидеров, которых в новый формат не позвали", - написал Рар в Telegram-канале.
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"Буквально все европейцы хотят быть усажены за стол переговоров с Россией", - добавил он.
В этом ключе Рар упомянул недовольство со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска, премьера Италии Джорджи Мелони, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас. Политолог также обратил внимание на то, что США на фоне эскалации на Ближнем Востоке дистанцировались от Украины, которая теперь ориентируется только на Евросоюз.
При этом, по словам Рара, сама кандидатура возможного переговорщика от ЕС не так важна, как необходимость для европейцев согласовать и отстаивать конкретные позиции по Украине.
"А эти позиции в Европе выдвигаются ястребами, как и голубями. Они самые разные", - добавил Рар.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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