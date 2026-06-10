Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не могут начать диалог с Россией

БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Лидеры европейских стран не могут согласовать кандидатуру для ведения диалога с Россией по завершению конфликта на Украине из-за своего тщеславия, так как каждая страна Европы хочет получить место за столом переговоров, заявил немецкий политолог Александр Рар.