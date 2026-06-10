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Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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15:46 10.06.2026
Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа, пишут СМИ

Fox News: переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа усилить американские атаки.
  • США ответили на атаку на вертолет Apache и продолжат оказывать давление на Тегеран, чтобы добиться мирной сделки.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа усилить американские атаки, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источник.
Ранее телеканал сообщил, что Трамп близок к принятию решения о новых ударах по иранским электростанциям и мостам.
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"Переговоры все еще продолжаются", - приводит телеканал слова высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Как заявил чиновник телеканалу, США ответили на атаку на вертолет Apache и продолжат оказывать максимальное давление на Тегеран, чтобы добиться мирной сделки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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