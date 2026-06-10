Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа усилить американские атаки.
- США ответили на атаку на вертолет Apache и продолжат оказывать давление на Тегеран, чтобы добиться мирной сделки.
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа усилить американские атаки, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источник.
Ранее телеканал сообщил, что Трамп близок к принятию решения о новых ударах по иранским электростанциям и мостам.
"Переговоры все еще продолжаются", - приводит телеканал слова высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.