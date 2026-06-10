В России пенсии по старости будут назначать без заявления

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, теперь будут назначаться автоматически, без подачи заявлений, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.



На веб-портале нормативных правовых актов размещен проект федерального закона, согласно которому "страховые пенсии по старости, включая ранние выплаты для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без необходимости обращения от гражданина".



По словам главы Минтруда Антона Котякова, инициативу получится реализовать благодаря тому, что Соцфонд уже владеет всей необходимой информацией для назначения пенсий. Таким образом, предоставлять заявления и другие документы больше не придется.