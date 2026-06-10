В России пенсии по старости будут назначать без заявления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться без заявления.
- Назначение пенсий станет возможным благодаря наличию всей необходимой информации в Социальном фонде.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страховые пенсии по старости, включая досрочные для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, теперь будут назначаться автоматически, без подачи заявлений, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.
На веб-портале нормативных правовых актов размещен проект федерального закона, согласно которому "страховые пенсии по старости, включая ранние выплаты для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без необходимости обращения от гражданина".
По словам главы Минтруда Антона Котякова, инициативу получится реализовать благодаря тому, что Соцфонд уже владеет всей необходимой информацией для назначения пенсий. Таким образом, предоставлять заявления и другие документы больше не придется.
На веб-портале нормативных правовых актов размещен проект федерального закона, согласно которому "страховые пенсии по старости, включая ранние выплаты для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без необходимости обращения от гражданина".
По словам главы Минтруда Антона Котякова, инициативу получится реализовать благодаря тому, что Соцфонд уже владеет всей необходимой информацией для назначения пенсий. Таким образом, предоставлять заявления и другие документы больше не придется.
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"Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии", - говорится в сообщении.
По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд располагает всей необходимой информацией для назначения пенсии.
"Предоставление заявления и других документов больше не потребуется", – подчеркнул глава Минтруда, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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