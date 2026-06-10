Пантина победила на дистанции 800 м кролем на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Пантина выиграла дистанцию 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию с результатом 8 минут 32,59 секунды.
- Савелий Лузин стал первым среди мужчин на дистанции 800 м вольным стилем с результатом 7.50,89.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Арина Пантина выиграла дистанцию 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Она показала результат 8 минут 32,59 секунды, выполнив норматив для участия в чемпионате Европы. Серебро завоевала Анна Егорова (8.37,35), бронзу - Анастасия Саратова (8.41,85).
У мужчин победил Савелий Лузин (7.50,89), вторым стал Андрей Филипец (7.55,17), третьим - Кирилл Мартынычев (7.55,24).
Чемпионат России завершится 11 июня.