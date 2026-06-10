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Пантина победила на дистанции 800 м кролем на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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20:02 10.06.2026
Пантина победила на дистанции 800 м кролем на чемпионате России

Пантина отобралась на ЧЕ на дистанции 800 м вольным стилем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАрина Пантина
Арина Пантина - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Пантина выиграла дистанцию 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию с результатом 8 минут 32,59 секунды.
  • Савелий Лузин стал первым среди мужчин на дистанции 800 м вольным стилем с результатом 7.50,89.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Арина Пантина выиграла дистанцию 800 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.
Она показала результат 8 минут 32,59 секунды, выполнив норматив для участия в чемпионате Европы. Серебро завоевала Анна Егорова (8.37,35), бронзу - Анастасия Саратова (8.41,85).
У мужчин победил Савелий Лузин (7.50,89), вторым стал Андрей Филипец (7.55,17), третьим - Кирилл Мартынычев (7.55,24).
Чемпионат России завершится 11 июня.
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