Овчинский: в Москве определили лучших производителей работ

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Победителей конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" среди производителей работ в области гражданского строительства наградили на площадке Московского фонда реновации жилой застрой, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что всего участниками конкурса стали 12 человек. На первом месте оказался Алексей Соломко из ООО "Смарт менеджмент". Второе место занял Анушаван Гаспарьян из АО "Грани города", а третье - Максим Ярошевич из ООО "ГП-МФС". Призеры конкурса получили гранты в размере 300, 200 и 150 тысяч рублей.

"Профессия производителя работ требует глубоких знаний, высокой ответственности и умения оперативно принимать решения на строительной площадке. Именно эти специалисты ежедневно контролируют ход строительства и обеспечивают выполнение всех производственных процессов в соответствии с проектной документацией и действующими нормативами", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он добавил, что конкурс способствует обмену практическим опытом, а также помогает выявлять сильнейших специалистов в профессии и развитию компетенций. Соревнования позволяют поддерживать высокий уровень подготовки кадров, необходимый для реализации московских строительных программ.