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Овчинский: в Москве определили лучших производителей работ - РИА Новости, 10.06.2026
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12:03 10.06.2026
Овчинский: в Москве определили лучших производителей работ

Овчинский: в Москве наградили лучших производителей работ

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыВ Москве определили лучших производителей работ
В Москве определили лучших производителей работ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
В Москве определили лучших производителей работ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Победителей конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" среди производителей работ в области гражданского строительства наградили на площадке Московского фонда реновации жилой застрой, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что всего участниками конкурса стали 12 человек. На первом месте оказался Алексей Соломко из ООО "Смарт менеджмент". Второе место занял Анушаван Гаспарьян из АО "Грани города", а третье - Максим Ярошевич из ООО "ГП-МФС". Призеры конкурса получили гранты в размере 300, 200 и 150 тысяч рублей.
"Профессия производителя работ требует глубоких знаний, высокой ответственности и умения оперативно принимать решения на строительной площадке. Именно эти специалисты ежедневно контролируют ход строительства и обеспечивают выполнение всех производственных процессов в соответствии с проектной документацией и действующими нормативами", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он добавил, что конкурс способствует обмену практическим опытом, а также помогает выявлять сильнейших специалистов в профессии и развитию компетенций. Соревнования позволяют поддерживать высокий уровень подготовки кадров, необходимый для реализации московских строительных программ.
Участникам конкурса предстояло пройти два эта. В рамках теоретического они прошли тестирование на знание правил работы. В ходе практического задания специалисты проверяли соответствие строительной площадки стройгенплану и оценивали выполнение монолитных, кладочных, геодезических и сварочных работ на соответствие проектной документации, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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