Поисковые отряды России и Беларуси договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В рамках заседания комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти состоялось подписание соглашений о взаимном сотрудничестве между поисковыми организациями двух стран, передает корреспондент РИА Новости.

Руководители поисковых организаций российского Пскова и белорусского Могилева заключили в Москве соглашение о сотрудничестве. В Минске документ о взаимном сотрудничестве подписали представители городов Смоленска и Минска.

Как отметил член комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти Артем Туров, эти соглашения призваны систематизировать совместную работу по увековечению памяти защитников Отечества, организовать совместные "Вахты памяти".

"Для нас самое главное – это наши совместные "Вахты памяти", чтобы как можно больше молодых людей могли в них участвовать. Это дополнительная возможность для совместной, более системной и постоянной работы, потому что за этими соглашениями последуют конкретные мероприятия", – отметил Туров.

По его словам, это даст возможность молодым людям больше общаться и вместе работать над сохранением памяти. Туров отдельно остановился на воспитательном значении такой работы.

"Никогда молодой человек, который уже побывал на "Вахте памяти", участвовал в поиске и перезахоронении воинов Красной армии, не предаст свою страну, у него даже мысли не будет как-то по-другому взглянуть на ее историю", — подчеркнул депутат.