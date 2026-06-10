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Поисковые отряды России и Беларуси договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 10.06.2026
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:34 10.06.2026
Поисковые отряды России и Беларуси договорились о сотрудничестве

Поисковые отряды Союзного государства будут сотрудничать

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Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В рамках заседания комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти состоялось подписание соглашений о взаимном сотрудничестве между поисковыми организациями двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
Руководители поисковых организаций российского Пскова и белорусского Могилева заключили в Москве соглашение о сотрудничестве. В Минске документ о взаимном сотрудничестве подписали представители городов Смоленска и Минска.
Как отметил член комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти Артем Туров, эти соглашения призваны систематизировать совместную работу по увековечению памяти защитников Отечества, организовать совместные "Вахты памяти".
"Для нас самое главное – это наши совместные "Вахты памяти", чтобы как можно больше молодых людей могли в них участвовать. Это дополнительная возможность для совместной, более системной и постоянной работы, потому что за этими соглашениями последуют конкретные мероприятия", – отметил Туров.
По его словам, это даст возможность молодым людям больше общаться и вместе работать над сохранением памяти. Туров отдельно остановился на воспитательном значении такой работы.
"Никогда молодой человек, который уже побывал на "Вахте памяти", участвовал в поиске и перезахоронении воинов Красной армии, не предаст свою страну, у него даже мысли не будет как-то по-другому взглянуть на ее историю", — подчеркнул депутат.
Подписанные соглашения, добавил парламентарий, лягут в основу будущей союзной программы по патриотическому воспитанию, которая сейчас обсуждается при участии Росмолодежи и профильных структур Беларуси.
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