США будут жестко пресекать беспорядки на ЧМ по футболу, считает Журова

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийские игры и другие крупные турниры часто используют для защиты и продвижения различных прав, но организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года будут жестко пресекать всевозможные протесты и бунты, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

"В США футбол не самый любимый вид спорта, ведь у них есть американский футбол, бейсбол, гольф, хоккей, баскетбол. Это точно не номер один для болельщиков, но им надо же подтверждать свои амбиции, ведь к ним приедут команды со всего мира. На Западе во время Олимпийских игр или чемпионатов мира всегда кто-то пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы отстоять свои права и побунтовать. Но я уверена, что организаторы чемпионата мира со всеми подобными моментами справятся", - отметила собеседница агентства.