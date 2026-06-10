США будут жестко пресекать беспорядки на ЧМ по футболу, считает Журова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировое первенство впервые пройдет с участием 48 национальных команд и будет проведено на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
- Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
- Журова отметила, что в США футбол не самый популярный вид спорта, но организаторы чемпионата мира справятся с возможными вызовами.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийские игры и другие крупные турниры часто используют для защиты и продвижения различных прав, но организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года будут жестко пресекать всевозможные протесты и бунты, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
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"Когда остается немного дней до начала чемпионата мира, всегда начинаются какие-то чудеса. Тем более с момента предыдущего чемпионата мира в США прошло довольно много времени, и в 90-е годы не было такого уровня обеспечения безопасности. Это у нас с иностранными болельщиками в 2018 году, даже если они что-то нарушали, обходились мирно и корректно. А там с ними работают жестко и без сантиментов", - сказала Журова.
"В США футбол не самый любимый вид спорта, ведь у них есть американский футбол, бейсбол, гольф, хоккей, баскетбол. Это точно не номер один для болельщиков, но им надо же подтверждать свои амбиции, ведь к ним приедут команды со всего мира. На Западе во время Олимпийских игр или чемпионатов мира всегда кто-то пытается использовать эту ситуацию для того, чтобы отстоять свои права и побунтовать. Но я уверена, что организаторы чемпионата мира со всеми подобными моментами справятся", - отметила собеседница агентства.