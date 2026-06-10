В Одессе задержали женщину, пообещавшую удалить знакомого из базы ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ В Одессе задержали женщину, которая за пять тысяч долларов обещала помочь знакомому с трудоустройством в тыловое подразделение.

Подозреваемая гарантировала мужчине, что сможет удалить его из базы розыска ТЦК и помочь устроиться в воинскую часть.

Женщине предъявлено обвинение в неправомерном получении выгоды, ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Одессе задержали женщину, которая за пять тысяч долларов обещала трудоустроить знакомого на службу в тыловое подразделение, сообщила в среду полиция Украины.

« "Фигурантка пообещала знакомому за денежное вознаграждение содействовать в удалении его из базы розыска ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы), куда он попал из-за нарушения правил воинского учета, а также трудоустройстве в одну из местных воинских частей", - говорится в публикации на сайте полиции.

По информации ведомства, подозреваемая гарантировала мужчине, что он будет проходить службу в тылу. Для этого женщина обещала оказать давление на некоего сотрудника военкомата. За свои услуги одесситка просила вознаграждение в размере пяти тысяч долларов. Ее задержали после получения взятки.

Сообщается, что женщине предъявлено обвинение в неправомерном получении выгоды. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти один миллион гривен (22,2 тысячи долларов).