Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе задержали женщину, которая за пять тысяч долларов обещала помочь знакомому с трудоустройством в тыловое подразделение.
- Подозреваемая гарантировала мужчине, что сможет удалить его из базы розыска ТЦК и помочь устроиться в воинскую часть.
- Женщине предъявлено обвинение в неправомерном получении выгоды, ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Одессе задержали женщину, которая за пять тысяч долларов обещала трудоустроить знакомого на службу в тыловое подразделение, сообщила в среду полиция Украины.
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"Фигурантка пообещала знакомому за денежное вознаграждение содействовать в удалении его из базы розыска ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы), куда он попал из-за нарушения правил воинского учета, а также трудоустройстве в одну из местных воинских частей", - говорится в публикации на сайте полиции.
По информации ведомства, подозреваемая гарантировала мужчине, что он будет проходить службу в тылу. Для этого женщина обещала оказать давление на некоего сотрудника военкомата. За свои услуги одесситка просила вознаграждение в размере пяти тысяч долларов. Ее задержали после получения взятки.
Сообщается, что женщине предъявлено обвинение в неправомерном получении выгоды. Ей грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти один миллион гривен (22,2 тысячи долларов).
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.