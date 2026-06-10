Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел второй взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Ранее в среду в Одессе уже сообщалось о одном взрыве.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду телеканал уже сообщал о взрыве в городе.
"В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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