В трех районах Кубани начали восстанавливать подачу воды после аварии

КУБАНЬ, 10 июн – РИА Новости. Подачу воды восстанавливают в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края после аварии на подстанции, сообщает "МУП водоканал города Новороссийска".

В среду в 18.00 мск из-за аварии на подстанции 110кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема. Подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекратили.