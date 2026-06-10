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В трех районах Кубани начали восстанавливать подачу воды после аварии - РИА Новости, 10.06.2026
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20:13 10.06.2026
В трех районах Кубани начали восстанавливать подачу воды после аварии

В трех районах Кубани восстанавливают подачу воды после аварии на подстанции

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за аварии на подстанции 110 кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема.
  • Прекращена подача воды абонентам Троицкого группового водопровода.
  • Подачу воды восстанавливают в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края
КУБАНЬ, 10 июн – РИА Новости. Подачу воды восстанавливают в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края после аварии на подстанции, сообщает "МУП водоканал города Новороссийска".
В среду в 18.00 мск из-за аварии на подстанции 110кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема. Подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекратили.
"Восстановление подачи воды абонентам будет после восстановления внешнего электропитания", - говорится в сообщении водоканала в Telegram-канале.
По информации на официальном сайте "Кубаньводкомплекса", "Троицкий групповой водопровод" поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.
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