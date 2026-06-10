В ХМАО задержали мужчину, похитившего десятилетнюю девочку

Десятилетняя девочка пропала в воскресенье. Она отпросилась у матери погулять на озеро и не вернулась. По данным следствия, 47-летний мужчина угрозами заставил ребенка выполнять его требования, посадил в машину и отвез к себе домой. Там полицейские нашли ее два дня спустя. Сообщалось, что видимых телесных повреждений у нее не обнаружили.