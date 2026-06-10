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В ХМАО задержали мужчину, похитившего десятилетнюю девочку - РИА Новости, 10.06.2026
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11:43 10.06.2026 (обновлено: 12:00 10.06.2026)
В ХМАО задержали мужчину, похитившего десятилетнюю девочку

В Нижневартовске задержали мужчину, который похитил и удерживал девочку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижневартовске похитили десятилетнюю девочку, которая отпросилась погулять на озеро и не вернулась.
  • Полицейские нашли ребенка в квартире местного жителя, 47-летний мужчина задержан.
  • Против задержанного возбуждено уголовное дело о похищении.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Девочку, которую два дня искали в Нижневартовске, похитил местный житель, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.
"По данным следствия, 7 июня обвиняемый совершил похищение малолетней, находившейся в районе Комсомольского озера в Нижневартовске", — говорится в релизе.
Десятилетняя девочка пропала в воскресенье. Она отпросилась у матери погулять на озеро и не вернулась. По данным следствия, 47-летний мужчина угрозами заставил ребенка выполнять его требования, посадил в машину и отвез к себе домой. Там полицейские нашли ее два дня спустя. Сообщалось, что видимых телесных повреждений у нее не обнаружили.
Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело о похищении. Следствие попросило суд арестовать его.
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