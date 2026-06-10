Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что все военные преступники ВСУ будут наказаны.
- Сенатор добавила, что факты военных преступлений со стороны Киева уже предъявляются всему миру.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Все военные преступники ВСУ будут наказаны и понесут ответственность за свои деяния, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Уверена, что все военные преступники в итоге понесут ответственность и будут наказаны. Поименно", - сказала она "Парламентской газете".
Сенатор добавила, что факты военных преступлений со стороны Киева уже предъявляются всему миру.
"В частности, на недавно прошедшем Международном форуме по безопасности в Подмосковье в присутствии представителей 140 стран мы обсуждали эти вопросы, подробно разбирали каждый случай на примере фиксации конкретных военных преступлений ВСУ, представляли подтвержденные факты терактов", - добавила парламентарий.