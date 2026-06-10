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Все военные преступники ВСУ будут наказаны, уверены в Совфеде - РИА Новости, 10.06.2026
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14:41 10.06.2026 (обновлено: 15:13 10.06.2026)
Все военные преступники ВСУ будут наказаны, уверены в Совфеде

Сенатор Никонорова: все военные преступники ВСУ будут наказаны

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкНаталья Никанорова
Наталья Никанорова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Наталья Никанорова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что все военные преступники ВСУ будут наказаны.
  • Сенатор добавила, что факты военных преступлений со стороны Киева уже предъявляются всему миру.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Все военные преступники ВСУ будут наказаны и понесут ответственность за свои деяния, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Уверена, что все военные преступники в итоге понесут ответственность и будут наказаны. Поименно", - сказала она "Парламентской газете".
Сенатор добавила, что факты военных преступлений со стороны Киева уже предъявляются всему миру.
"В частности, на недавно прошедшем Международном форуме по безопасности в Подмосковье в присутствии представителей 140 стран мы обсуждали эти вопросы, подробно разбирали каждый случай на примере фиксации конкретных военных преступлений ВСУ, представляли подтвержденные факты терактов", - добавила парламентарий.
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