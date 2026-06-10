Офис Нетаньяху жестко ответил на нападки Эрдогана на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с жестким заявлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Израиль в дестабилизации региона и заявил о якобы угрозе для Турции со стороны Тель-Авива.