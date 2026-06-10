Офис Нетаньяху жестко ответил на нападки Эрдогана на Израиль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с жестким заявлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции.
- В офисе премьера Израиля подчеркнули, что Государство Израиль и Армия обороны Израиля будут продолжать действовать решительно против Ирана и его сил.
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с жестким заявлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Израиль в дестабилизации региона и заявил о якобы угрозе для Турции со стороны Тель-Авива.
Ранее в среду Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции. Турецкий лидер в том числе заявил о некой "преступной сети" Нетаньяху, которая своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции.
"Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
В офисе премьера подчеркнули, что Государство Израиль и Армия обороны Израиля будут продолжать действовать решительно против Ирана и его сил, которые, по мнению властей Израиля, угрожают Ближнему Востоку и всему миру.