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Офис Нетаньяху жестко ответил на нападки Эрдогана на Израиль - РИА Новости, 10.06.2026
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15:19 10.06.2026
Офис Нетаньяху жестко ответил на нападки Эрдогана на Израиль

Офис Нетаньяху жестко ответил Эрдогану на обвинения в дестабилизации региона

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с жестким заявлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
  • Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции.
  • В офисе премьера Израиля подчеркнули, что Государство Израиль и Армия обороны Израиля будут продолжать действовать решительно против Ирана и его сил.
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с жестким заявлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Израиль в дестабилизации региона и заявил о якобы угрозе для Турции со стороны Тель-Авива.
Ранее в среду Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции. Турецкий лидер в том числе заявил о некой "преступной сети" Нетаньяху, которая своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции.
"Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.
В офисе премьера подчеркнули, что Государство Израиль и Армия обороны Израиля будут продолжать действовать решительно против Ирана и его сил, которые, по мнению властей Израиля, угрожают Ближнему Востоку и всему миру.
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В миреИзраильТурцияБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАС
 
 
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