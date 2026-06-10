Небензя прокомментировал ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ответ генсекретаря Антониу Гутерреша на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова по провокации в Буче.
- Он назвал ответ генсекретаря стандартной формальной отпиской и отметил практику "двойных стандартов".
ООН, 10 июн – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал "очередной отпиской" ответ генсекретаря Всемирной Организации Антониу Гутерреша на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова по провокации в Буче.
Захарова назвала заявления Киева по Буче ложью
4 июня, 11:37