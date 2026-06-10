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Небензя прокомментировал ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче - РИА Новости, 10.06.2026
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19:43 10.06.2026 (обновлено: 19:49 10.06.2026)
Небензя прокомментировал ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче

Небензя назвал ответ Гуттереша на письмо Лаврова по Буче очередной отпиской

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал ответ генсекретаря Антониу Гутерреша на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова по провокации в Буче.
  • Он назвал ответ генсекретаря стандартной формальной отпиской и отметил практику "двойных стандартов".
ООН, 10 июн – РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал "очередной отпиской" ответ генсекретаря Всемирной Организации Антониу Гутерреша на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова по провокации в Буче.
"В соответствии со своей продолжающейся практикой "двойных стандартов" генеральный секретарь ООН вновь ограничился стандартной формальной отпиской", – сказал Небензя журналистам.
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