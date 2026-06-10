В Белгороде нашли связь между настроением женщины и ее здоровьем

Краткий пересказ от РИА ИИ В НИУ "БелГУ" создали инструмент для выявления у женщин скрытых проблем со здоровьем по их настроению.

Разработанная шкала позволяет определить угрозу развития хронических заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, ожирение, предиабет и пресаркопения.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выявлять у женщин скрытые проблемы со здоровьем по их настроению может инструмент, созданный в Выявлять у женщин скрытые проблемы со здоровьем по их настроению может инструмент, созданный в НИУ "БелГУ" . Результаты представлены в издании "Первичная медико-санитарная помощь".

Постоянная слабость, истощение и плохое настроение могут быть симптомами синдрома хронической усталости, также называемого астенией. Этому состоянию больше подвержены женщины, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). С возрастом вероятность возникновения синдрома растет, потому что увеличивается количество факторов риска, добавили в вузе.

"Самые известные способы выявления астении — это шкалы, которые позволяют измерять общую усталость или тяжесть утомления. Однако эти инструменты не выявляют некоторые скрытые проблемы, которые указывают на риск развития хронических заболеваний", — отметила одна из авторов работы, профессор кафедры факультетской хирургии НИУ "БелГУ" Светлана Горелик.

Исследователи НИУ "БелГУ" разработали шкалу, которая по оценке астенического синдрома позволяет определить женщин, над которыми нависла угроза развития хронических заболеваний: артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, ожирения, предиабета и пресаркопении (снижение мышечной массы без выраженного уменьшения силы и влияния на физическую работоспособность).

"Представьте, что здоровье — это погода. Есть явная гроза, а есть просто понижение давления и тучи, когда скоро может пойти дождь (предболезненное состояние). Обычные методы выявления астении замечают только грозу, а наш метод "видит", что давление падает, еще до первых капель. Мы не лечим сами, но даем врачу возможность вмешаться на раннем этапе, когда какая-либо хроническая болезнь еще не успела навредить. Нами было доказано, что этот "барометр" работает надежно — он выдает правильные показатели в 85–90 процентах случаев", — объяснила ученый.