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Националисты ВСУ притворяются мирными жителями Черниговской области - РИА Новости, 10.06.2026
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06:31 10.06.2026
Националисты ВСУ притворяются мирными жителями Черниговской области

Украинские националисты маскируются под мирных жителей Черниговской области

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Националисты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ маскируются под мирных жителей Черниговской области.
  • Подразделения 77-й бригады ВСУ были переброшены в Черниговскую область, несмотря на недавний вывод остатков бригады на восстановление после потерь на купянском направлении.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Националисты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ маскируются под мирных жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, была зафиксирована переброска подразделений 77-й бригады ВСУ в Черниговскую область, несмотря на то, что недавно остатки бригады были выведены на восстановление после потерь на купянском направлении.
«
"Также украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады ВСУ гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области", – сказал он.
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