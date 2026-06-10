Краткий пересказ от РИА ИИ
- Националисты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ маскируются под мирных жителей Черниговской области.
- Подразделения 77-й бригады ВСУ были переброшены в Черниговскую область, несмотря на недавний вывод остатков бригады на восстановление после потерь на купянском направлении.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Националисты из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ маскируются под мирных жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, была зафиксирована переброска подразделений 77-й бригады ВСУ в Черниговскую область, несмотря на то, что недавно остатки бригады были выведены на восстановление после потерь на купянском направлении.
«
"Также украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады ВСУ гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области", – сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18