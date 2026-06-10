Названы суммы наличных, по которым банки потребуют справку о доходах

"Во-первых, это регулярное внесение крупных сумм наличных на счет с последующими переводами третьим лицам, особенно за рубеж. Кроме того, к подозрительным отнесены множественные небольшие взносы наличных. Третье — переводы наличных без открытия счета в адрес юридических лиц", — разъяснил эксперт.

Подозрительной считается ситуация, когда клиент вносит на счет пять миллионов рублей и более за 30 дней (при условии, что наличные пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений), а затем в течение десяти дней переводит за границу не меньше 70% от внесенной суммы.