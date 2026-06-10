Названы суммы наличных, по которым банки потребуют справку о доходах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Банк России с мая обязал кредитные организации усилить контроль за операциями с наличными деньгами. Теперь при внесении на счет крупных сумм банки вправе запрашивать подтверждение их происхождения. О том, какие транзакции попали под пристальное внимание регулятора, агентству Прайм рассказал юрист Александр Хаминский.
"Во-первых, это регулярное внесение крупных сумм наличных на счет с последующими переводами третьим лицам, особенно за рубеж. Кроме того, к подозрительным отнесены множественные небольшие взносы наличных. Третье — переводы наличных без открытия счета в адрес юридических лиц", — разъяснил эксперт.
Подозрительной считается ситуация, когда клиент вносит на счет пять миллионов рублей и более за 30 дней (при условии, что наличные пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений), а затем в течение десяти дней переводит за границу не меньше 70% от внесенной суммы.
Также банки обратят внимание, если в месяц совершается от десяти взносов на сумму от 100 тысяч рублей каждый с последующим быстрым выводом средств за рубеж. Кроме того, под контроль попадают переводы наличных без открытия счета для зачисления на счета юридических лиц в совокупном объеме от пяти миллионов рублей за 30 дней. Новые меры не коснутся клиентов, которые уже предоставили банку подтверждение своего финансового положения, деловой репутации и источников происхождения денег, заверил Хаминский.