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Названы суммы наличных, по которым банки потребуют справку о доходах - РИА Новости, 10.06.2026
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03:10 10.06.2026 (обновлено: 15:11 10.06.2026)
Названы суммы наличных, по которым банки потребуют справку о доходах

Юрист Хаминский: банки обратят внимание на множественное внесение наличных

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Банк России с мая обязал кредитные организации усилить контроль за операциями с наличными деньгами. Теперь при внесении на счет крупных сумм банки вправе запрашивать подтверждение их происхождения. О том, какие транзакции попали под пристальное внимание регулятора, агентству Прайм рассказал юрист Александр Хаминский.
"Во-первых, это регулярное внесение крупных сумм наличных на счет с последующими переводами третьим лицам, особенно за рубеж. Кроме того, к подозрительным отнесены множественные небольшие взносы наличных. Третье — переводы наличных без открытия счета в адрес юридических лиц", — разъяснил эксперт.
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Подозрительной считается ситуация, когда клиент вносит на счет пять миллионов рублей и более за 30 дней (при условии, что наличные пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений), а затем в течение десяти дней переводит за границу не меньше 70% от внесенной суммы.
Также банки обратят внимание, если в месяц совершается от десяти взносов на сумму от 100 тысяч рублей каждый с последующим быстрым выводом средств за рубеж. Кроме того, под контроль попадают переводы наличных без открытия счета для зачисления на счета юридических лиц в совокупном объеме от пяти миллионов рублей за 30 дней. Новые меры не коснутся клиентов, которые уже предоставили банку подтверждение своего финансового положения, деловой репутации и источников происхождения денег, заверил Хаминский.
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