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"Нафтогаз Украины" забронировал мощности LNG-терминала в Европе - РИА Новости, 10.06.2026
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22:48 10.06.2026
"Нафтогаз Украины" забронировал мощности LNG-терминала в Европе

"Нафтогаз Украины" впервые забронировал мощности LNG-терминала в Европе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нафтогаз Украины» впервые заключил долгосрочный договор на использование мощностей LNG-терминала в Европе.
  • Договор касается доступа к инфраструктуре терминала в Клайпеде (Литва) на период с 2033 по 2044 год.
  • Для Киева это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" впервые заключил долгосрочный договор на использование мощностей LNG-терминала в Европе, сообщили в компании.
"Группа "Нафтогаз" впервые забронировала долгосрочные мощности LNG-терминала в Европе. Речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в Клайпеде, Литва, на период с 2033 по 2044 год. Процедуру распределения завершил оператор KN Energies", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".
В компании отметили, что "Нафтогаз Украины" стал одним из пяти участников, получившим право на долгосрочное использование терминала. Подчеркивается, что для Киева это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа.
В министерстве энергетики Украины в октябре 2025 года заявляли, что Киев планирует увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
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