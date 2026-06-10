В Подмосковье мужчина пытался проникнуть в детский сад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения в Орехово-Зуево.
- Тревожный сигнал поступил из образовательного объекта, расположенного на улице Лопатина.
- Задержанный 39-летний местный житель пояснил, что пытался проникнуть в детский сад, потому что считает себя ребенком.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Неадекватный мужчина пытался проникнуть в детский сад в Орехово-Зуево, после задержания он заявил, что считает себя ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.
"Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что тревожный сигнал поступил из образовательного объекта, расположенного на улице Лопатина. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что неизвестный размахивал руками, приставал к прохожим и выражался нецензурной бранью. Игнорируя замечания окружающих, мужчина попытался проникнуть на охраняемую территорию. Его задержали.
"В ходе разбирательства 39-летний местный житель пояснил, что пытался проникнуть в детский сад, потому что считает себя ребенком", - добавили в пресс-службе.