В Подмосковье мужчина пытался проникнуть в детский сад

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения в Орехово-Зуево.

Тревожный сигнал поступил из образовательного объекта, расположенного на улице Лопатина.

Задержанный 39-летний местный житель пояснил, что пытался проникнуть в детский сад, потому что считает себя ребенком.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Неадекватный мужчина пытался проникнуть в детский сад в Орехово-Зуево, после задержания он заявил, что считает себя ребенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.

"Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что тревожный сигнал поступил из образовательного объекта, расположенного на улице Лопатина. Прибывшие росгвардейцы выяснили, что неизвестный размахивал руками, приставал к прохожим и выражался нецензурной бранью. Игнорируя замечания окружающих, мужчина попытался проникнуть на охраняемую территорию. Его задержали.