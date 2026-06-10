Тюменские власти пригласили вице-премьера Чернышенко на музфестиваль

ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Делегация Тюменской области на форуме "Путешествуй!" пригласила вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко посетить музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", сообщает информцентр правительства региона.

Делегация Тюменской области работает на международном форуме "Путешествуй". Стенд региона в среду посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, зампредседателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко, куратор и идеолог проекта "Императорский маршрут" Анна Громова.

"Замгубернатора Андрей Пантелеев и президент "Ютэйр-Пассажирские авиалинии" Олег Семенов рассказали о партнерстве и ключевых проектах, которые формируют каркас туристической экономики региона. Дмитрия Чернышенко и других членов делегации пригласили на XVII музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который состоится 4 июля", - говорится в сообщении.

Тюменская область в международном форуме "Путешествуй!" участвует ежегодно и традиционно представляет стенд, на котором рассказывает о туристических возможностях региона. В планы делегации, которую возглавляет Пантелеев, входят участие в деловой программе и подписание ряда соглашений.