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Тюменские власти пригласили вице-премьера Чернышенко на музфестиваль - РИА Новости, 10.06.2026
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Тюменская область
 
17:05 10.06.2026
Тюменские власти пригласили вице-премьера Чернышенко на музфестиваль

Тюменские власти пригласили Чернышенко на фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках международного туристического форума "Путешествуй!"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках международного туристического форума Путешествуй! - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в рамках международного туристического форума "Путешествуй!"
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ТЮМЕНЬ, 10 июн – РИА Новости. Делегация Тюменской области на форуме "Путешествуй!" пригласила вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко посетить музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", сообщает информцентр правительства региона.
Делегация Тюменской области работает на международном форуме "Путешествуй". Стенд региона в среду посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, зампредседателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко, куратор и идеолог проекта "Императорский маршрут" Анна Громова.
"Замгубернатора Андрей Пантелеев и президент "Ютэйр-Пассажирские авиалинии" Олег Семенов рассказали о партнерстве и ключевых проектах, которые формируют каркас туристической экономики региона. Дмитрия Чернышенко и других членов делегации пригласили на XVII музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который состоится 4 июля", - говорится в сообщении.
Тюменская область в международном форуме "Путешествуй!" участвует ежегодно и традиционно представляет стенд, на котором рассказывает о туристических возможностях региона. В планы делегации, которую возглавляет Пантелеев, входят участие в деловой программе и подписание ряда соглашений.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
Тюменская областьДмитрий ЧернышенкоТюмень
 
 
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