Рейтинг@Mail.ru
Работу Рубо в "Обороне Севастополя" надо реставрировать, заявил Мединский - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 10.06.2026
Работу Рубо в "Обороне Севастополя" надо реставрировать, заявил Мединский

Мединский заявил, что работа Рубо в музее в Севастополе нуждается в реставрации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа Франца Рубо в попавшем под обстрел ВСУ музее-панораме "Оборона Севастополя" не является 100% подлинным полотном, заявил Мединцский.
  • Но оно нуждается в колоссальной реставрации, сообщил помощник президента России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работа Франца Рубо в попавшем под обстрел ВСУ музее-панораме "Оборона Севастополя" не является 100% подлинным полотном, оно нуждается в колоссальной реставрации, рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя"
Вчера, 15:56
"Вы знаете, в 1942 году немцы специально бомбили район расположения Малахова кургана и Музея-панорамы. Они тоже вызвали пожар, и наши матросы героически спасали (полотно). И спасли. Было вывезено несколько десятков крупных фрагментов, свернутых в рулоны, потом в Третьяковке (Третьяковской галерее – ред.) наши мастера пытались что-то восстановить. То, что мы имеем сейчас, это не 100% подлинное полотно", - сказал Мединский ИС "Вести".
По его словам, то, что находится сейчас в Музее-панораме, - это воссозданное советскими художниками полотно с включением элементов оригинального полотна Рубо. При этом Мединский отметил, что очень много крупных элементов работы Рубо хранится сейчас в запасниках Севастопольского музея, некоторые из них скоро будут впервые представлены на выставке.
«
"Они сохранились и, конечно, нуждаются в колоссальной реставрационной работе", - отметил помощник президента.
Мединский добавил, что он с раннего утра на связи с руководством музея, специалисты пытаются "что-то спасти".
"Мы один раз восстановили полотно после победы над одними фашистами, с учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами", - заключил он.
Министр культуры России Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Минкультуры пообещало сделать все для восстановления "Обороны Севастополя"
Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСевастопольВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Третьяковская галерея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала