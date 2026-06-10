Работу Рубо в "Обороне Севастополя" надо реставрировать, заявил Мединский

Краткий пересказ от РИА ИИ Работа Франца Рубо в попавшем под обстрел ВСУ музее-панораме "Оборона Севастополя" не является 100% подлинным полотном, заявил Мединцский.

Но оно нуждается в колоссальной реставрации, сообщил помощник президента России.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работа Франца Рубо в попавшем под обстрел ВСУ музее-панораме "Оборона Севастополя" не является 100% подлинным полотном, оно нуждается в колоссальной реставрации, рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.

"Вы знаете, в 1942 году немцы специально бомбили район расположения Малахова кургана и Музея-панорамы. Они тоже вызвали пожар, и наши матросы героически спасали (полотно). И спасли. Было вывезено несколько десятков крупных фрагментов, свернутых в рулоны, потом в Третьяковке ( Третьяковской галерее – ред.) наши мастера пытались что-то восстановить. То, что мы имеем сейчас, это не 100% подлинное полотно", - сказал Мединский ИС "Вести".

По его словам, то, что находится сейчас в Музее-панораме, - это воссозданное советскими художниками полотно с включением элементов оригинального полотна Рубо. При этом Мединский отметил, что очень много крупных элементов работы Рубо хранится сейчас в запасниках Севастопольского музея, некоторые из них скоро будут впервые представлены на выставке.

« "Они сохранились и, конечно, нуждаются в колоссальной реставрационной работе", - отметил помощник президента.

Мединский добавил, что он с раннего утра на связи с руководством музея, специалисты пытаются "что-то спасти".