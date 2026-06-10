Камеры видеонаблюдения зафиксировали удар БПЛА по "Обороне Севастополя"

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму "Оборона Севастополя" зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Музей сообщил, что удар БПЛА был намеренным и привел к прямому попаданию в крышу здания.

В результате атаки разгорелся пожар, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму "Оборона Севастополя" зафиксированы камерами видеонаблюдения, удар БПЛА был намеренным, сообщила пресс-служба музея.

« "Все обстоятельства происшествия зафиксированы средствами видеонаблюдения музея", - - говорится в сообщении, опубликованном в канале музея на платформе "Макс".

В музее отметили, что речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы.

"Это не последствия падения обломков и не результат поражения иной воздушной цели. Это удар по мирному объекту - музею, который хранит историческое наследие и является объектом культуры" , - говорится в сообщении.