Камеры видеонаблюдения зафиксировали удар БПЛА по "Обороне Севастополя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму "Оборона Севастополя" зафиксированы камерами видеонаблюдения.
- Музей сообщил, что удар БПЛА был намеренным и привел к прямому попаданию в крышу здания.
- В результате атаки разгорелся пожар, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму "Оборона Севастополя" зафиксированы камерами видеонаблюдения, удар БПЛА был намеренным, сообщила пресс-служба музея.
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"Все обстоятельства происшествия зафиксированы средствами видеонаблюдения музея", - - говорится в сообщении, опубликованном в канале музея на платформе "Макс".
В музее отметили, что речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы.
"Это не последствия падения обломков и не результат поражения иной воздушной цели. Это удар по мирному объекту - музею, который хранит историческое наследие и является объектом культуры" , - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.