ПВО уничтожила пять беспилотников, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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