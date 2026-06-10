В Москве проверили теплосети в более чем 18,2 тыс зданий

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 18,2 тысячи зданий после гидравлических испытаний в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Столичный комплекс городского хозяйства 13 мая сообщил о начале гидравлических испытаний тепловых сетей в Москве.

"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводим гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 18,2 тысячи зданий, включая 8,3 тысячи жилых домов. Организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону.

"Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - уточнил Бирюков.