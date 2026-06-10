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В Москве проверили теплосети в более чем 18,2 тыс зданий - РИА Новости, 10.06.2026
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В Москве проверили теплосети в более чем 18,2 тыс зданий

В Москве возобновили горячее водоснабжение в более чем 18 тысячах зданий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГидравлические испытания тепловых сетей
Гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гидравлические испытания тепловых сетей. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства возобновили горячее водоснабжение в более чем 18,2 тысячи зданий после гидравлических испытаний в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Столичный комплекс городского хозяйства 13 мая сообщил о начале гидравлических испытаний тепловых сетей в Москве.
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"В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводим гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что подача горячей воды после профилактики уже возобновлена в более чем 18,2 тысячи зданий, включая 8,3 тысячи жилых домов. Организация испытаний теплосетей - одно из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону.
"Отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО "МОЭК" заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
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