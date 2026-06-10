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Мошенники особенно активны в день зарплаты, предупредил эксперт - РИА Новости, 10.06.2026
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14:50 10.06.2026
Мошенники особенно активны в день зарплаты, предупредил эксперт

Миронов: мошенники стараются ударить в день зарплаты и сразу увести деньги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В день зарплаты не рекомендуется переходить по ссылкам из писем на финансовые темы, так как в этот день мошенники особенно активны, предупредил ведущий специалист компании "Стахановец", эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.
  • По его словам, ключевое изменение 2026 года — переход мошенников от массовой кражи данных к оперативному выводу средств в день зарплаты.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переход по ссылкам из писем на финансовые темы в день зарплаты не рекомендуется, потому что мошенники в этот день особенно активны, рассказал ведущий специалист компании "Стахановец", эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.
"Одно простое правило должно быть доведено до автоматизма: в день зарплаты - никаких переходов по ссылкам из писем на финансовые темы. Ни одного. Даже если письмо пришло якобы из вашего банка. Это снижает риск моментальной потери средств на 80%", - сказал Миронов "Газете.Ru".
Как отметил Миронов, ключевое изменение 2026 года - переход от массовой кражи данных к оперативному выводу средств. Мошенники поняли, что украсть пароль и продать его - долго и невыгодно, а ударить в день зарплаты и сразу увести деньги - гораздо эффективнее, добавил Миронов.
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