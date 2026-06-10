Мошенники особенно активны в день зарплаты, предупредил эксперт

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Переход по ссылкам из писем на финансовые темы в день зарплаты не рекомендуется, потому что мошенники в этот день особенно активны, рассказал ведущий специалист компании "Стахановец", эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.