Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали массово повторно обманывать граждан, которые уже становились их жертвами в инвестиционных схемах.

Во втором квартале 2026 года доля повторных атак на жертв инвестиционного мошенничества выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы защитить близких и самому не потерять деньги, в Т-Банке советуют подключить сервис второй руки, который предупредит о подозрительных операциях.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники начали массово повторно обманывать граждан, которые уже становились их жертвами в инвестиционных схемах, и выдавать себя за сотрудников Интерпола и других силовых организаций, говорится в исследовании Т-Банка.

"Мошенники начали массово предпринимать попытки обмана граждан, которые уже становились их жертвами со схемами, связанными с инвестициями... В феврале этого года мошенники начали звонить от лица службы экономических расследований Интерпола ", - поясняется там.

По данным Т-Банка, во втором квартале 2026 года доля повторных атак на жертв инвестиционного мошенничества выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Во время новой атаки мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников силовых ведомств и обещают вернуть украденное", - выяснили аналитики.

Так, по легенде, преступников, которые обманули пострадавшего, поймали за границей - их мошеннический колл-центр работал сразу на несколько стран. Жертве говорят, что злоумышленники раскаялись и готовы возместить ущерб всем, кого обманули.

"В системе досудебных расследований заведено делопроизводство. Человеку нужно подать заявление на официальном сайте Интерпола, чтобы пройти потерпевшим по уголовному делу и получить возмещение после судебного разбирательства, чтобы все оформить, сперва важно пройти регистрацию и назвать код из СМС. Тогда данные потерпевшего появятся в системе автоматически", - также приводят в Т-Банке слова мошенников.

Еще они могут представляться сотрудниками Банка России, службы безопасности банка, Росфинмониторинга и крупных юридических фирм, которые специализируются на процедурах возврата средств.