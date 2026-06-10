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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников - РИА Новости, 10.06.2026
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08:07 10.06.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Т-Банк: мошенники начали выдавать себя за сотрудников Интерпола

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали массово повторно обманывать граждан, которые уже становились их жертвами в инвестиционных схемах.
  • Во втором квартале 2026 года доля повторных атак на жертв инвестиционного мошенничества выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Чтобы защитить близких и самому не потерять деньги, в Т-Банке советуют подключить сервис второй руки, который предупредит о подозрительных операциях.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники начали массово повторно обманывать граждан, которые уже становились их жертвами в инвестиционных схемах, и выдавать себя за сотрудников Интерпола и других силовых организаций, говорится в исследовании Т-Банка.
"Мошенники начали массово предпринимать попытки обмана граждан, которые уже становились их жертвами со схемами, связанными с инвестициями... В феврале этого года мошенники начали звонить от лица службы экономических расследований Интерпола", - поясняется там.
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По данным Т-Банка, во втором квартале 2026 года доля повторных атак на жертв инвестиционного мошенничества выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Во время новой атаки мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников силовых ведомств и обещают вернуть украденное", - выяснили аналитики.
Так, по легенде, преступников, которые обманули пострадавшего, поймали за границей - их мошеннический колл-центр работал сразу на несколько стран. Жертве говорят, что злоумышленники раскаялись и готовы возместить ущерб всем, кого обманули.
"В системе досудебных расследований заведено делопроизводство. Человеку нужно подать заявление на официальном сайте Интерпола, чтобы пройти потерпевшим по уголовному делу и получить возмещение после судебного разбирательства, чтобы все оформить, сперва важно пройти регистрацию и назвать код из СМС. Тогда данные потерпевшего появятся в системе автоматически", - также приводят в Т-Банке слова мошенников.
Еще они могут представляться сотрудниками Банка России, службы безопасности банка, Росфинмониторинга и крупных юридических фирм, которые специализируются на процедурах возврата средств.
"Чтобы защитить близких и самому не потерять деньги, в первую очередь стоит подключить сервис второй руки. Он предупредит, если дорогие вам люди соберутся переводить деньги на подозрительный счет или попробуют снять крупную сумму в банкомате - операцию можно будет отменить", - посоветовали в банке.
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