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Юрист рассказал о мошенниках, обещающих "онлайн-решение" ЕГЭ - РИА Новости, 10.06.2026
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07:46 10.06.2026
Юрист рассказал о мошенниках, обещающих "онлайн-решение" ЕГЭ

Мошенники обещают школьникам решить ЕГЭ прямо во время экзамена

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Единый государственный экзамен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев рассказал, что мошенники продают якобы реальные варианты экзаменов ЕГЭ стоимостью 3–15 тысяч рублей.
  • Распространенная схема мошенничества — обещание «онлайн-решения» ЕГЭ в режиме реального времени с передачей ответов через мессенджер во время экзамена.
  • Мошенники используют схемы с «гарантированными» репетиторами-«инсайдерами», которые берут завышенную оплату за «особую подготовку», якобы зная темы экзамена заранее и имея связи в комиссии.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники обещают ученикам решение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в режиме реального времени, рассказал РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
По его словам, в период подготовки и сдачи экзаменов самой частой схемой является продажа якобы реальных вариантов экзаменов. Юрист добавил, что в Telegram-каналах и на разных сайтах предлагают слитые задания ЕГЭ стоимостью 3-15 тысяч рублей. Как подчеркнул Голендяев, на деле это либо фальшивка, либо старые варианты прошлых лет.
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"Вторая распространённая схема - обещание "онлайн-решения" ЕГЭ в режиме реального времени. Мошенники уверяют, что будут передавать ответы через мессенджер прямо во время экзамена. После предоплаты они либо исчезают, либо присылают неверные ответы. Кроме того, использование гаджетов на экзамене приведет к аннулированию результатов", - сказал он.
По словам юриста, мошенники также используют схемы с "гарантированными" репетиторами-"инсайдерами" - такие псевдоспециалисты уверяют, что якобы знают темы экзамена заранее и имеют связи в комиссии, а затем берут завышенную оплату за "особую подготовку".
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