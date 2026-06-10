Эксперт назвала три слова, которые нельзя говорить мошенникам

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина рассказала, что слова «да», «подтверждаю», «согласен» нельзя произносить в разговоре с мошенниками.

Эти слова могут быть вырезаны из контекста и использованы для голосового подтверждения операций.

Эксперт рекомендует говорить только фразу «Я сейчас перезвоню сам» и класть трубку.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Слова "да", "подтверждаю", "согласен" нельзя произносить при разговоре с мошенниками, так как их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас. Есть несколько категорий фраз, которые категорически нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода. Слова "да", "подтверждаю", "согласен" — их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банке", — рассказала Шилина.

Эксперт также отметила, что с помощью синтезированной речи мошенники могут склеить отдельные слова в целую фразу — "да, я подтверждаю перевод".

"Вы даже не заметите, как ваше простое "да" превратилось в разрешение на списание денег", — предупредила собеседница агентства.