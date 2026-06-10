Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала три слова, которые нельзя говорить мошенникам - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 10.06.2026 (обновлено: 11:37 10.06.2026)
Эксперт назвала три слова, которые нельзя говорить мошенникам

Аналитик Шилина: нельзя говорить мошенникам "да", "подтверждаю" или "согласен"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина рассказала, что слова «да», «подтверждаю», «согласен» нельзя произносить в разговоре с мошенниками.
  • Эти слова могут быть вырезаны из контекста и использованы для голосового подтверждения операций.
  • Эксперт рекомендует говорить только фразу «Я сейчас перезвоню сам» и класть трубку.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Слова "да", "подтверждаю", "согласен" нельзя произносить при разговоре с мошенниками, так как их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас. Есть несколько категорий фраз, которые категорически нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода. Слова "да", "подтверждаю", "согласен" — их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банке", — рассказала Шилина.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за деньги
Вчера, 00:57
Эксперт также отметила, что с помощью синтезированной речи мошенники могут склеить отдельные слова в целую фразу — "да, я подтверждаю перевод".
"Вы даже не заметите, как ваше простое "да" превратилось в разрешение на списание денег", — предупредила собеседница агентства.
Она добавила, что лучшее правило — ничего не говорить, кроме одной фразы: "Я сейчас перезвоню сам", а затем положить трубку.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществомошенникиМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала