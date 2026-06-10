Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение, что может привести к утечке данных и потере денег.

Злоумышленники создали как минимум 8 сайтов с ложными опросами, где для участия требуют подтвердить учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов.

Специалисты F6 рекомендуют проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам от незнакомцев.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение - однако это приведет лишь к утечке данных и потере денег, сообщили РИА Новости в компании-разработчике F6.

"Аналитики департамента защиты от цифровых рисков… в преддверии Дня России обнаружили активность мошенников, связанную с этим государственным праздником. От имени известного банка… предлагали пройти опрос и получить за это от 5 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что злоумышленники создали как минимум 8 сайтов с ложными опросами. Так, пользователям сообщают, что на опрос они потратят "всего 45 секунд", а в благодарность "за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам" им обещают выплатить деньги.

Если пользователь нажимает кнопку "Пройти опрос", то попадает в ловушку. На первой странице посетителю сайта предлагают выбрать, что ему интереснее: получать повышенный кешбэк, "праздничные бонусы" или скидки от партнеров. При этом на странице указано, что для участия в опросе пользователям требуется подтвердить "учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов".

Четвертый вопрос предлагает пользователю ответить, готов ли он "принять участие в праздничном предложении". Под предлогом зачисления денег от банка посетителю сайта предлагают ввести фамилию и имя, номер телефона и карты. После нажатия кнопки "Получить" пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из смс от банка.