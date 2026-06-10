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Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за деньги - РИА Новости, 10.06.2026
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00:57 10.06.2026
Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за деньги

Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за деньги и крадут их данные

© Fotolia / denisismagilovДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Fotolia / denisismagilov
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение, что может привести к утечке данных и потере денег.
  • Злоумышленники создали как минимум 8 сайтов с ложными опросами, где для участия требуют подтвердить учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов.
  • Специалисты F6 рекомендуют проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам от незнакомцев.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение - однако это приведет лишь к утечке данных и потере денег, сообщили РИА Новости в компании-разработчике F6.
"Аналитики департамента защиты от цифровых рисков… в преддверии Дня России обнаружили активность мошенников, связанную с этим государственным праздником. От имени известного банка… предлагали пройти опрос и получить за это от 5 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении компании.
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Отмечается, что злоумышленники создали как минимум 8 сайтов с ложными опросами. Так, пользователям сообщают, что на опрос они потратят "всего 45 секунд", а в благодарность "за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам" им обещают выплатить деньги.
Если пользователь нажимает кнопку "Пройти опрос", то попадает в ловушку. На первой странице посетителю сайта предлагают выбрать, что ему интереснее: получать повышенный кешбэк, "праздничные бонусы" или скидки от партнеров. При этом на странице указано, что для участия в опросе пользователям требуется подтвердить "учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов".
Четвертый вопрос предлагает пользователю ответить, готов ли он "принять участие в праздничном предложении". Под предлогом зачисления денег от банка посетителю сайта предлагают ввести фамилию и имя, номер телефона и карты. После нажатия кнопки "Получить" пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из смс от банка.
Специалисты F6 рекомендуют не верить обещаниям быстрого и легкого дохода, проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по ссылкам, которые были отправлены незнакомцами в мессенджерах или по почте.
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