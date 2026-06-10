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Врач рассказала, помогает ли мороженое от боли в горле - РИА Новости, 10.06.2026
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11:31 10.06.2026
Врач рассказала, помогает ли мороженое от боли в горле

Врач Кашух: мороженое может облегчить боль в горле при простуде

© РИА НовостиМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости
Мороженое. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мороженое может облегчить боль в горле при простуде, так как холод сужает сосуды и уменьшает отек, рассказала врач Екатерина Кашух.
  • Мороженое не лечит инфекцию и не заменяет лекарства, его следует есть медленно и избегать сладких сортов, чтобы не раздражать воспаленную слизистую.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мороженое может облегчить боль в горле при простуде, потому что холод сужает сосуды и уменьшает отек, рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"Холод оказывает местный обезболивающий эффект: сосуды слизистой сужаются, уменьшается отек, поэтому боль на некоторое время может стать менее выраженной. Если человеку приятно есть мороженое во время простуды, и самочувствие не ухудшается, небольшая порция не принесет вреда", - сказала Кашух NEWS.ru.
Однако врач отметила, что мороженое не лечит инфекцию и не заменяет лекарства, а при простуде его следует есть медленно, чтобы не переохлаждать горло. Сладкие сорта содержат много сахара, который может дополнительно раздражать воспаленную слизистую, добавила гастроэнтеролог.
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