Врач рассказала, помогает ли мороженое от боли в горле

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мороженое может облегчить боль в горле при простуде, потому что холод сужает сосуды и уменьшает отек, рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Однако врач отметила, что мороженое не лечит инфекцию и не заменяет лекарства, а при простуде его следует есть медленно, чтобы не переохлаждать горло. Сладкие сорта содержат много сахара, который может дополнительно раздражать воспаленную слизистую, добавила гастроэнтеролог.