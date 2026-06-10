В Молдавии обвинили власти в сокрытии информации о загрязнении Днестра

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат парламента Молдавии Василий Костюк обвинил власти в сокрытии информации о новом загрязнении Днестра неизвестным веществом в районе города Атаки.

Ранее в Днестре было обнаружено загрязнение техническими маслами, из-за чего власти Молдавии ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

Василий Костюк лично прибыл на место, чтобы проверить информацию о загрязнении, и подтвердил наличие пятен неизвестного вещества на реке.

КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк обвинил власти республики в сокрытии информации о новом загрязнении Днестра неизвестным веществом в районе города Атаки на севере страны.

Ранее загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии , в русло попало около 1,5 тонн технических масел на Украине . В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода. Эксперты отмечают, что до сих пор неизвестно точно, какие именно вещества загрязнили реку.

"У нас есть вопросы к правительству Республики Молдова, что вы скрываете? Зачем на Днестре фильтры? У нас есть оперативная информация о разливах на реке Днестр. Источник разливов неизвестен. Какие-то очень неприятно пахнущие пятна неизвестного вещества, это может быть нефть, мазут, любое другое вещество", - заявил Костюк в видеообращении.

Депутат лично прибыл на место, чтобы проверить информацию.

"Моя оперативная информация подтвердилась. У меня есть прямые вопросы к господину министру (окружающей среды Молдавии Георгию) Хаждеру, к господину премьер-министру: что это за пятна, что это за плохо пахнущее вещество и что это за фильтры на Днестре, ниже Атак, в девяти километрах от них", - подчеркнул он.