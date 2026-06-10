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В Молдавии обвинили власти в сокрытии информации о загрязнении Днестра - РИА Новости, 10.06.2026
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23:47 10.06.2026
В Молдавии обвинили власти в сокрытии информации о загрязнении Днестра

Депутат Костюк обвинил власти Молдавии в сокрытии данных о загрязнении Днестра

© www.azentatravel.comРека Днестр
Река Днестр - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© www.azentatravel.com
Река Днестр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат парламента Молдавии Василий Костюк обвинил власти в сокрытии информации о новом загрязнении Днестра неизвестным веществом в районе города Атаки.
  • Ранее в Днестре было обнаружено загрязнение техническими маслами, из-за чего власти Молдавии ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.
  • Василий Костюк лично прибыл на место, чтобы проверить информацию о загрязнении, и подтвердил наличие пятен неизвестного вещества на реке.
КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк обвинил власти республики в сокрытии информации о новом загрязнении Днестра неизвестным веществом в районе города Атаки на севере страны.
Ранее загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на Украине. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено 19 марта, но в течение недели в дома поступала лишь техническая вода. Эксперты отмечают, что до сих пор неизвестно точно, какие именно вещества загрязнили реку.
"У нас есть вопросы к правительству Республики Молдова, что вы скрываете? Зачем на Днестре фильтры? У нас есть оперативная информация о разливах на реке Днестр. Источник разливов неизвестен. Какие-то очень неприятно пахнущие пятна неизвестного вещества, это может быть нефть, мазут, любое другое вещество", - заявил Костюк в видеообращении.
Депутат лично прибыл на место, чтобы проверить информацию.
"Моя оперативная информация подтвердилась. У меня есть прямые вопросы к господину министру (окружающей среды Молдавии Георгию) Хаждеру, к господину премьер-министру: что это за пятна, что это за плохо пахнущее вещество и что это за фильтры на Днестре, ниже Атак, в девяти километрах от них", - подчеркнул он.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
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