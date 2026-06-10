Правительство уделяет особое внимание поддержке туризма, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство уделяет особое внимание поддержке туризма в России, для чего реализуется профильный национальный проект, заявил Мишустин в видеоприветствии к участникам Международного туристического форума "Путешествуй!".

В рамках национального проекта предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаториев, парков развлечений, и под них попадают сотни объектов с общим объемом инвестиций порядка 1,7 триллиона рублей.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ уделяет особое внимание поддержке туризма в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма и гостеприимства, для чего реализуется профильный национальный проект, в рамках которого в том числе предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаториев, парков развлечений", - сказал Мишустин в видеоприветствии к участникам шестого Международного туристического форума "Путешествуй!"

Он отметил, что под льготное кредитование попадают сотни объектов с общим объемом инвестиций порядка 1,7 триллиона рублей. Единая субсидия позволяет развиваться инфраструктуре на местах, а также обновить облик исторических центров, создать комфортную туристическую среду и навигацию и организовать фестивали, выставки и другие мероприятия.

"Чтобы сделать процесс регистрации людей в гостиницах более простым и удобным, реализовали возможность заселения, например, по загранпаспорту и водительским правам", - добавил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что туристический форум стал главной площадкой, где для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли встречаются бизнес, эксперты и представители дружественных государств. Он напомнил слова президента России Владимира Путина , что у россиян должны быть самые широкие возможности для путешествий, посещения курортов, отдыха у моря, знакомства со столицами и другими культурными историческими центрами России.

"Уверен, что регионы продемонстрируют все многообразие нашей уникальной страны, будут рассмотрены лучшие практики и предложения для развития отрасли, чтобы еще больше туристов могли ознакомиться с многовековой историей, самобытной культурой и традициями разных народов России", - отметил Мишустин.