Россияне все чаще путешествуют по своей стране, заявил Мишустин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне все чаще путешествуют по своей стране, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россияне все чаще путешествуют по своей стране, число поездок по России превысило 92 миллиона в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду поприветствовал участников шестого Международного туристического форума "Путешествуй!".
"Люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 миллионов", - отметил премьер.
Ранее заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что количество поездок по России в 2026 году, по оценке ведомства, может вырасти до 94 миллионов.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.