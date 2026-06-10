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Россияне все чаще путешествуют по своей стране, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.06.2026
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Туризм
 
11:23 10.06.2026
Россияне все чаще путешествуют по своей стране, заявил Мишустин

Мишустин: россияне все чаще путешествуют по своей стране

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне все чаще путешествуют по своей стране, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россияне все чаще путешествуют по своей стране, число поездок по России превысило 92 миллиона в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду поприветствовал участников шестого Международного туристического форума "Путешествуй!".
"Люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 миллионов", - отметил премьер.
Ранее заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что количество поездок по России в 2026 году, по оценке ведомства, может вырасти до 94 миллионов.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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