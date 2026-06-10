Россияне все чаще путешествуют по своей стране, заявил Мишустин

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россияне все чаще путешествуют по своей стране, число поездок по России превысило 92 миллиона в 2025 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что количество поездок по России в 2026 году, по оценке ведомства, может вырасти до 94 миллионов.