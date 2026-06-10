Минпросвещения прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения России прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске, пострадавшего от террористической атаки.
- Завершается аттестация студентов колледжа, все желающие отдохнуть будут отправлены во Всероссийский детский центр "Смена".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минпросвещения России прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске, пострадавшего от террористической атаки ВСУ, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Министр просвещения в среду принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Кравцов рассказал, что завершается аттестация студентов колледжа в Старобельске, а также все желающие отдохнуть будут отправлены во Всероссийский детский центр "Смена".
"Мы и с Луганском, и с Карачаево-Черкесской Республикой как регионом-шефом, с Минстроем прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж. Это очень важно, эта работа ведется", - сказал министр.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.