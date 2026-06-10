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Минпросвещения прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске - РИА Новости, 10.06.2026
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16:37 10.06.2026
Минпросвещения прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске

Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Леонид Пасечник/MAX
Последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске, пострадавшего от террористической атаки.
  • Завершается аттестация студентов колледжа, все желающие отдохнуть будут отправлены во Всероссийский детский центр "Смена".
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минпросвещения России прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске, пострадавшего от террористической атаки ВСУ, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Министр просвещения в среду принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Кравцов рассказал, что завершается аттестация студентов колледжа в Старобельске, а также все желающие отдохнуть будут отправлены во Всероссийский детский центр "Смена".
"Мы и с Луганском, и с Карачаево-Черкесской Республикой как регионом-шефом, с Минстроем прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж. Это очень важно, эта работа ведется", - сказал министр.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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РоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаСергей КравцовВладимир ПутинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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