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Мерц высказался о немецко-французской ядерной инициативе - РИА Новости, 10.06.2026
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16:01 10.06.2026 (обновлено: 16:09 10.06.2026)
Мерц высказался о немецко-французской ядерной инициативе

Мерц: к немецко-французской ядерной инициативе могли бы примкнуть другие страны

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мерц заявил о перспективах присоединения других европейских стран к немецко-французской инициативе ядерного сдерживания.
  • Заявление было сделано в ходе речи, посвященной открытию авиасалона ILA Berlin Air Show 2026.
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о перспективах присоединения к немецко-французской инициативе ядерного сдерживания других европейских стран.
"К этой инициативе (Франции и ФРГ о ядерном сдерживании - ред.) будут присоединяться и другие европейские государства", - сказал канцлер в ходе речи, посвященной открытию авиасалона ILA Berlin Air Show 2026.
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9 июня, 16:55
 
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