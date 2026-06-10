Мерц высказался о немецко-французской ядерной инициативе

БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о перспективах присоединения к немецко-французской инициативе ядерного сдерживания других европейских стран.

"К этой инициативе (Франции и ФРГ о ядерном сдерживании - ред.) будут присоединяться и другие европейские государства", - сказал канцлер в ходе речи, посвященной открытию авиасалона ILA Berlin Air Show 2026.