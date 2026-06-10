Более 100 тысяч человек прошли подготовку к ЧМ-2026 в Мехико

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 117 000 человек прошли специальную подготовку для работы с туристами на чемпионате мира по футболу в Мехико.

Первый матч ЧМ-2026 пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико 11 июня, в нем сыграют команды Мексики и ЮАР.

В Мехико укреплена городская инфраструктура, улучшена транспортная доступность, подготовлены культурные мероприятия для туристов.

МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Более 100 тысяч человек прошли специальную подготовку, чтобы принять туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу в Мехико, сообщила РИА Новости министр туризма столицы Мексики Алехандра Фраусто.

ЮАР. Первый матч ЧМ-2026 пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико 11 июня. На нем сыграют команды Мексики

« "Министерство туризма продвигает программу обучения, в рамках которой на сегодняшний день прошли подготовку 117 000 человек, включая работников сферы услуг, сотрудников гостиниц и ресторанов, транспортных работников, гидов, сотрудников служб по работе с населением и волонтеров", - сказала она.

Одновременно с этим была укреплена городская инфраструктура в стратегически важных районах, улучшена транспортная доступность к основным туристическим местам,

К услугам туристов, которые приедут на чемпионат мира в Мехико, есть 63 000 гостиничных номеров, почти 60 000 ресторанов и кафе, развитая сеть общественного транспорта.