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Более 100 тысяч человек прошли подготовку к ЧМ-2026 в Мехико - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Более 100 тысяч человек прошли подготовку к ЧМ-2026 в Мехико

Фраусто: в Мехико более 100 тысяч человек прошли подготовку для ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Мексики
Болельщики сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 117 000 человек прошли специальную подготовку для работы с туристами на чемпионате мира по футболу в Мехико.
  • Первый матч ЧМ-2026 пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико 11 июня, в нем сыграют команды Мексики и ЮАР.
  • В Мехико укреплена городская инфраструктура, улучшена транспортная доступность, подготовлены культурные мероприятия для туристов.
МЕХИКО, 10 июн - РИА Новости. Более 100 тысяч человек прошли специальную подготовку, чтобы принять туристов, которые приедут на чемпионат мира по футболу в Мехико, сообщила РИА Новости министр туризма столицы Мексики Алехандра Фраусто.
Первый матч ЧМ-2026 пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико 11 июня. На нем сыграют команды Мексики и ЮАР.
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"Министерство туризма продвигает программу обучения, в рамках которой на сегодняшний день прошли подготовку 117 000 человек, включая работников сферы услуг, сотрудников гостиниц и ресторанов, транспортных работников, гидов, сотрудников служб по работе с населением и волонтеров", - сказала она.
Одновременно с этим была укреплена городская инфраструктура в стратегически важных районах, улучшена транспортная доступность к основным туристическим местам,
К услугам туристов, которые приедут на чемпионат мира в Мехико, есть 63 000 гостиничных номеров, почти 60 000 ресторанов и кафе, развитая сеть общественного транспорта.
Кроме того, столица подготовила различные фестивали, выставки и культурные мероприятия, отметила министр.
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