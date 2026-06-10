Врач рассказала, какие обследования нужно проходить раз в год

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи рекомендуют добавить к традиционным обследованиям в рамках диспансеризации анализы на биохимию крови, проверку липидного профиля и гормоны щитовидной железы.

В первый этап диспансеризации входят общий анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, флюорография, маммография для женщин и простат-специфический антиген.

Важно, чтобы анализы интерпретировал только врач, так как расшифровка из интернета не позволит грамотно проанализировать результаты исследований.

МУРМАНСК, 10 июн – РИА Новости. Врачи рекомендуют добавить к традиционным обследованиям, предусмотренным в рамках диспансеризации, еще ряд анализов, которые помогут не пропустить так называемые "тихие" болезни, - это биохимия крови, проверка липидного профиля и гормоны щитовидной железы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

"Многие думают: раз ничего не болит, значит, я здоров. Однако каждый год даже человеку, у которого нет жалоб на здоровье, нужно проходить ряд обследований, чтобы исключить риски и не пропустить "тихие" заболевания", - рассказала Смирнова.

Врач напомнила, что в первый этап диспансеризации входит общий анализ крови, который покажет анемию, воспаление, глюкоза крови – она определяет риск диабета, уровень холестерина, который покажет риск атеросклероза, инфаркта. Кроме того, в этот же список входят анализ кала на скрытую кровь (чтобы исключить рак кишечника), флюорография - исключит туберкулез, рак легких, маммография для женщин и простат-специфический антиген.

"Но терапевты для ежегодного чек-апа советуют добавить еще ряд исследований, которых достаточно, чтобы не пропустить "тихие" болезни вроде раннего атеросклероза, диабета или анемии. Это биохимия крови — проверка печени, почек и риска диабета, липидный профиль — главный маркер риска инфаркта и инсульта", - отметила Смирнова.

Также врач посоветовала ежегодно сдавать гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3,Т4, Ат-тпо) и общий анализ мочи, который расскажет о состояние почек.