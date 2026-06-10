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Врач рассказала, какие обследования нужно проходить раз в год - РИА Новости, 10.06.2026
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04:17 10.06.2026
Врач рассказала, какие обследования нужно проходить раз в год

Врач Смирнова: обследования надо проходить ежегодно, даже если ничего не болит

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи рекомендуют добавить к традиционным обследованиям в рамках диспансеризации анализы на биохимию крови, проверку липидного профиля и гормоны щитовидной железы.
  • В первый этап диспансеризации входят общий анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, флюорография, маммография для женщин и простат-специфический антиген.
  • Важно, чтобы анализы интерпретировал только врач, так как расшифровка из интернета не позволит грамотно проанализировать результаты исследований.
МУРМАНСК, 10 июн – РИА Новости. Врачи рекомендуют добавить к традиционным обследованиям, предусмотренным в рамках диспансеризации, еще ряд анализов, которые помогут не пропустить так называемые "тихие" болезни, - это биохимия крови, проверка липидного профиля и гормоны щитовидной железы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Многие думают: раз ничего не болит, значит, я здоров. Однако каждый год даже человеку, у которого нет жалоб на здоровье, нужно проходить ряд обследований, чтобы исключить риски и не пропустить "тихие" заболевания", - рассказала Смирнова.
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Врач напомнила, что в первый этап диспансеризации входит общий анализ крови, который покажет анемию, воспаление, глюкоза крови – она определяет риск диабета, уровень холестерина, который покажет риск атеросклероза, инфаркта. Кроме того, в этот же список входят анализ кала на скрытую кровь (чтобы исключить рак кишечника), флюорография - исключит туберкулез, рак легких, маммография для женщин и простат-специфический антиген.
"Но терапевты для ежегодного чек-апа советуют добавить еще ряд исследований, которых достаточно, чтобы не пропустить "тихие" болезни вроде раннего атеросклероза, диабета или анемии. Это биохимия крови — проверка печени, почек и риска диабета, липидный профиль — главный маркер риска инфаркта и инсульта", - отметила Смирнова.
Также врач посоветовала ежегодно сдавать гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3,Т4, Ат-тпо) и общий анализ мочи, который расскажет о состояние почек.
При этом важно, чтобы анализы интерпретировал только врач. Расшифровка из интернета не позволит грамотно проанализировать результаты исследований, напомнила специалист.
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