В Госдуме назвали симптомы, при которых можно вызвать врача на дом

Краткий пересказ от РИА ИИ Вызвать врача на дом можно при различных состояниях, включая внезапную сильную головную боль, резкое повышение давления, рвоту или диарею, острые боли в спине или животе, а также если человек не может самостоятельно передвигаться.

Право на вызов врача на дом закреплено в приказе Минздрава России и в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Медицинская помощь на дому может быть оказана специалистом при острых заболеваниях, обострениях хронических болезней, а также при высокой температуре, сильной боли или рвоте, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

"Медицинская помощь на дому оказывается при острых заболеваниях, обострениях хронических болезней. Высокая температура, сильная боль, рвота - все это острые состояния", - сказал Селезнев

Парламентарий отметил, что право на вызов врача на дом закреплено в приказе Минздрава России , а также в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", где прямо сказано, что медицинская помощь может оказываться на дому при вызове медицинского работника.

Кроме того, по его словам, в законе нет никаких оговорок про возраст, "если вы больны и не можете прийти сами - вы имеете право на вызов".