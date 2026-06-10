Мединский развеял миф о том, что Севастополь якобы сдался в Крымскую войну

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский развеял созданный на Западе миф о том, что в годы Крымской войны 1853-1856 годов Севастополь якобы сдался англо-французским войскам.

Героическая оборона Севастополя занимает главное место в истории Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов. Более 11 месяцев русские солдаты и моряки в борьбе с численно превосходящим противником отстаивали Севастополь, показав героизм, отвагу и мужество.