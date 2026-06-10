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Мединский развеял миф о том, что Севастополь якобы сдался в Крымскую войну - РИА Новости, 10.06.2026
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19:20 10.06.2026
Мединский развеял миф о том, что Севастополь якобы сдался в Крымскую войну

Мединский: англо-французские войска заняли лишь половину Севастополя

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский развеял миф о том, что в годы Крымской войны 1853–1856 годов Севастополь сдался англо-французским войскам.
  • По его словам, русские войска организованно отошли, потеряв контроль над Малаховым курганом, и англо-французские войска заняли только половину города.
  • Мединский отметил, что активные боевые действия для англо-французских войск в Крымской войне на этом завершились.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский развеял созданный на Западе миф о том, что в годы Крымской войны 1853-1856 годов Севастополь якобы сдался англо-французским войскам.
"В Крымскую войну Севастополь не сдался - я развею исторический миф. Русские войска, потеряв контроль над Малаховом курганом, организованно отошли с северной части города. Все, что получили англичане и французы, имея колоссальное преимущество в живой силе и технике - они заняли полгорода", - сказал Мединский в интервью ИС "Вести".
По его словам, на этом активные боевые действия для англо-французских войск в Крымскую войну завершились. "Это потом они распиарили победу - "бульвар Севастополь" в Париже... По пиару они мастера", - добавил Мединский.
Героическая оборона Севастополя занимает главное место в истории Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов. Более 11 месяцев русские солдаты и моряки в борьбе с численно превосходящим противником отстаивали Севастополь, показав героизм, отвагу и мужество.
Один из фрагментов панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 гг., художник Франц Рубо - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Оборона Севастополя в ходе Крымской войны 1853-1856 годов
25 сентября 2024, 01:18
 
СевастопольВладимир МединскийРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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