Мединский развеял миф о том, что Севастополь якобы сдался в Крымскую войну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Владимир Мединский развеял миф о том, что в годы Крымской войны 1853–1856 годов Севастополь сдался англо-французским войскам.
- По его словам, русские войска организованно отошли, потеряв контроль над Малаховым курганом, и англо-французские войска заняли только половину города.
- Мединский отметил, что активные боевые действия для англо-французских войск в Крымской войне на этом завершились.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский развеял созданный на Западе миф о том, что в годы Крымской войны 1853-1856 годов Севастополь якобы сдался англо-французским войскам.
"В Крымскую войну Севастополь не сдался - я развею исторический миф. Русские войска, потеряв контроль над Малаховом курганом, организованно отошли с северной части города. Все, что получили англичане и французы, имея колоссальное преимущество в живой силе и технике - они заняли полгорода", - сказал Мединский в интервью ИС "Вести".
По его словам, на этом активные боевые действия для англо-французских войск в Крымскую войну завершились. "Это потом они распиарили победу - "бульвар Севастополь" в Париже... По пиару они мастера", - добавил Мединский.
Героическая оборона Севастополя занимает главное место в истории Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов. Более 11 месяцев русские солдаты и моряки в борьбе с численно превосходящим противником отстаивали Севастополь, показав героизм, отвагу и мужество.
Оборона Севастополя в ходе Крымской войны 1853-1856 годов
25 сентября 2024, 01:18