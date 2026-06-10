Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ударили по символу "несгибаемости русского Севастополя", заявил помощник президента России Владимир Мединский.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по символу "несгибаемости русского Севастополя", одному из военно-исторических символов России, атаковав музей-панораму "Оборона Севастополя", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России", - сказал Мединский ИС "Вести".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.