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ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя, заявил Мединский - РИА Новости, 10.06.2026
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18:35 10.06.2026
ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя, заявил Мединский

Мединский: ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Владимир Мединский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ударили по символу "несгибаемости русского Севастополя", заявил помощник президента России Владимир Мединский.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВСУ ударили по символу "несгибаемости русского Севастополя", одному из военно-исторических символов России, атаковав музей-панораму "Оборона Севастополя", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России", - сказал Мединский ИС "Вести".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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