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Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 10.06.2026
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15:56 10.06.2026 (обновлено: 16:03 10.06.2026)
Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя"

Мединский назвал фашистами тех, кто нанес удар по музею "Оборона Севастополя"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Мединский назвал фашистами тех, кто нанес удар по музею "Оборона Севастополя"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя".
"Фашисты", - написал Мединский в Telegram-канале, прикрепив архивные и современные фото разрушенного музея.
ВСУ нанесли удар по музею в ночь на среду. Пожару, возникшему в результате удара, присвоен четвертый ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Последствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Вчера, 15:24
 
Владимир МединскийПроисшествияМихаил РазвожаевРоссияСевастополь
 
 
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