Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Мединский назвал фашистами тех, кто нанес удар по музею "Оборона Севастополя"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя".
"Фашисты", - написал Мединский в Telegram-канале, прикрепив архивные и современные фото разрушенного музея.
ВСУ нанесли удар по музею в ночь на среду. Пожару, возникшему в результате удара, присвоен четвертый ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.