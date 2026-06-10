Мединский призвал россиян сплотиться и не допускать иллюзий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Мединский заявил, что сегодня главное — сплотиться и не допускать иллюзий.
- Он отметил, что действия врагов характеризуют их агрессию против России и ее культуры.
- ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сегодня главное - сплотиться и не допускать иллюзий.
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"Главное сегодня - это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Вот что главное. Все эти действия сами себя характеризуют", - сказал Мединский ИС "Вести".
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.