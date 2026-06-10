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Мединский призвал россиян сплотиться и не допускать иллюзий - РИА Новости, 10.06.2026
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23:09 10.06.2026
Мединский призвал россиян сплотиться и не допускать иллюзий

Мединский призвал не допускать иллюзий после удара ВСУ по музею в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожар в здании музея-панорамы в Севастополе после атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Мединский заявил, что сегодня главное — сплотиться и не допускать иллюзий.
  • Он отметил, что действия врагов характеризуют их агрессию против России и ее культуры.
  • ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сегодня главное - сплотиться и не допускать иллюзий.
«
"Главное сегодня - это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Вот что главное. Все эти действия сами себя характеризуют", - сказал Мединский ИС "Вести".
Он отметил, что чем больше враги РФ предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею "Оборона Севастополя", тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от объединенной Европы.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя"
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаСевастопольВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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