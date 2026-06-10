Юрист рассказала, на что можно направить средства маткапитала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства материнского капитала можно использовать для оплаты обучения ребенка, начиная с детского сада и заканчивая вузом.
- Для использования средств маткапитала на обучение необходимо заключить договор с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, за исключением случаев, когда учебное учреждение имеет электронный обмен с Соцфондом.
- Материнский капитал можно направить на оплату детского сада сразу после рождения ребенка, других образовательных программ — с трех лет, при этом возраст учащегося не должен превышать 25 лет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Средства материнского капитала можно направить на обучение ребенка - от детского сада до вуза, сообщила РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.
"Средства маткапитала можно направить на: детский сад (сразу после рождения), школу, кружки, репетиторов, вуз и аренду жилья на время учебы. Дошкольное образование доступно сразу после рождения, остальные программы - с трех лет. Кроме того, учащемуся должно быть не больше 25 лет", - сказала Шляпина.
Она пояснила, что для использования средств материнского капитала родителю или законному представителю необходимо заключить с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем договор об оказании платных образовательных услуг.
Распорядиться средствами можно без договора, если у учебного учреждения есть электронный обмен с Соцфондом. Фонд сам все проверит и переведет деньги, объяснила юрист.