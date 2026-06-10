Юрист рассказала, на что можно направить средства маткапитала

Краткий пересказ от РИА ИИ Средства материнского капитала можно использовать для оплаты обучения ребенка, начиная с детского сада и заканчивая вузом.

Для использования средств маткапитала на обучение необходимо заключить договор с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, за исключением случаев, когда учебное учреждение имеет электронный обмен с Соцфондом.

Материнский капитал можно направить на оплату детского сада сразу после рождения ребенка, других образовательных программ — с трех лет, при этом возраст учащегося не должен превышать 25 лет.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Средства материнского капитала можно направить на обучение ребенка - от детского сада до вуза, сообщила РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.

"Средства маткапитала можно направить на: детский сад (сразу после рождения), школу, кружки, репетиторов, вуз и аренду жилья на время учебы. Дошкольное образование доступно сразу после рождения, остальные программы - с трех лет. Кроме того, учащемуся должно быть не больше 25 лет", - сказала Шляпина.

Она пояснила, что для использования средств материнского капитала родителю или законному представителю необходимо заключить с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем договор об оказании платных образовательных услуг.