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Юрист рассказала, на что можно направить средства маткапитала - РИА Новости, 10.06.2026
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06:46 10.06.2026 (обновлено: 09:43 10.06.2026)
Юрист рассказала, на что можно направить средства маткапитала

Юрист Шляпина: материнский капитал можно направить на обучение ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Семья во время прогулки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства материнского капитала можно использовать для оплаты обучения ребенка, начиная с детского сада и заканчивая вузом.
  • Для использования средств маткапитала на обучение необходимо заключить договор с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем, за исключением случаев, когда учебное учреждение имеет электронный обмен с Соцфондом.
  • Материнский капитал можно направить на оплату детского сада сразу после рождения ребенка, других образовательных программ — с трех лет, при этом возраст учащегося не должен превышать 25 лет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Средства материнского капитала можно направить на обучение ребенка - от детского сада до вуза, сообщила РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина.
"Средства маткапитала можно направить на: детский сад (сразу после рождения), школу, кружки, репетиторов, вуз и аренду жилья на время учебы. Дошкольное образование доступно сразу после рождения, остальные программы - с трех лет. Кроме того, учащемуся должно быть не больше 25 лет", - сказала Шляпина.
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Она пояснила, что для использования средств материнского капитала родителю или законному представителю необходимо заключить с образовательной организацией или индивидуальным предпринимателем договор об оказании платных образовательных услуг.
Распорядиться средствами можно без договора, если у учебного учреждения есть электронный обмен с Соцфондом. Фонд сам все проверит и переведет деньги, объяснила юрист.
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