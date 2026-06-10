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Масалитин заявил, что будет следить за ЧМ, несмотря обилие проходных матчей - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
20:07 10.06.2026
Масалитин заявил, что будет следить за ЧМ, несмотря обилие проходных матчей

Масалитин заявил, что не будет игнорировать чемпионат мира по футболу

© AP Photo / Tony GutierrezАрена ЧМ-2026 в Северной Америке
Арена ЧМ-2026 в Северной Америке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Tony Gutierrez
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Масалитин заявил, что на чемпионате мира по футболу будет много проходных игр.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде с участием 48 национальных команд.
  • Масалитин считает, что смотреть турнир необходимо для понимания развития вида спорта.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу будет много проходных игр, но смотреть турнир необходимо для понимания развития вида спорта.
Чемпионат мира состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд.
"Конечно, чемпионат мира надо показывать. Да, я не буду смотреть все игры, но какие-то посмотрю. Это надо делать обязательно, чтобы понимать, на каком уровне мы находимся, какими скоростями владеем. Раньше чемпионаты Европы и мира были ярмаркой, где можно было посмотреть, куда движется мировой футбол. Но сейчас сделали столько команд, что очевидно, что будет много проходных игр", - сказал Масалитин.
"Как смотрелась бы наша сборная, сложно сказать. В товарищеских играх летом не было части ребят, которые могли бы усилить команду, они залечивали травмы. И говорить сквозь призму товарищеских игр тоже не стоит. Будут официальные матчи, только после этого можно будет сказать, на каком уровне мы находимся", - добавил он.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
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