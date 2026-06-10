Масалитин заявил, что будет следить за ЧМ, несмотря обилие проходных матчей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу будет много проходных игр, но смотреть турнир необходимо для понимания развития вида спорта.

"Как смотрелась бы наша сборная, сложно сказать. В товарищеских играх летом не было части ребят, которые могли бы усилить команду, они залечивали травмы. И говорить сквозь призму товарищеских игр тоже не стоит. Будут официальные матчи, только после этого можно будет сказать, на каком уровне мы находимся", - добавил он.